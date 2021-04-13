شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يواصل الظهور في واجهة دوري الأبطال بالرغم من توديع الزمالك البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، أفضل تصديات حراس المرمى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختار الكاف تصدي كونيه حارس مرمى كايزر تشيفز أمام حوريا الغيني، وآخر لمعز بن شريفيه حارس الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر، فضلا عن تصدي محمود جنش حارس الزمالك أمام تونجيت السنغالي.

وسبق وتم اختيار أحد تصديات جنش ضمن أفضل التصديات في الجولة الخامسة لدور المجموعات، خلال مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر.

الجدير بالذكر أن الزمالك ودع البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث خلف الترجي والمولودية، برصيد 8 نقاط، حصدها من فوزين وتعادلين وخسارتين.