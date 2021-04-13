شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» يرغب فى ضم «يورينتى» فى الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب برشلونة فى التعاقد مع أحد اللاعبين السابقين بصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع ماركوس يورينتى، نجم أتلتيكو مدريد.

وكان يورينتى لاعبًا سابقًا فى ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو نظير 30 مليون يورو فى صيف 2019، وقالت تقارير صحفية سابقة إن يورينتى على طاولة مانشستر يونايتد أيضًا، وإذا وصل أى عرض من كبار أوروبا، فإن أتلتيكو غير مستعد للتفاوض بشأن بيع لاعب أساسى فى تشكيلة المدرب دييجو سيميونى.

ويُصر أتلتيكو مدريد على أنه لن يدخل فى محادثات مع أى شخص من أجل يورينتى، ومن يريد التعاقد معه عليه تفعيل الشرط الجزائى المقدر بـ 120 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب من أفضل عناصر فريقه ومن الصعب أن يتم الاستغناء عنه، ومن ثم فإن الفريق الكتالونى سيجد صعوبة فى ضم اللاعب.