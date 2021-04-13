شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لأتلتيكو مدريد فى الوقت الحاسم لـ«الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى دييجو سيميونى، المدير الفنى لأتلتيكو مدريد، ضربة مؤلمة بإصابة ثنائى الفريق، جواو فيليكس وكيران تريبيير، خلال لقاء ريـال بيتيس، فى إطار الجولة 30 من عمر الليجا. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن النجم البرتغالى جواو فيليكس عانى من تجدد الإصابة فى الكاحل الأيمن.

وأضافت أن استبدال كيران تريبيير فى الدقيقة 78 من عمر مباراة بيتيس، جاء لأن اللاعب يعانى من ضربة فى أسفل الظهر. وقبل مواجهة ريال بيتيس، كان أتلتيكو مدريد أعلن غياب توماس ليمار، لاعب وسط الفريق، عن المباراة لأنه يعانى من إصابة عضلية حدثت له السبت الماضى.

وختمت الصحيفة بأن أتلتيكو مدريد ينتظر إجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين، من أجل معرفة مدى قدرتهم على المشاركة مع الفريق فى مباراته المقبلة أمام إيبار. وتعادل أتلتيكو مدريد مع بيتيس بهدف لكل فريق، ليواصل الروخى بلانكوس تصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ونقطتين عن برشلونة ثالث الترتيب.

دييجو سيميونى - صورة أرشيفية

من جانبه، أبدى الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، حزنه بسبب التفريط فى نقطتين ثمينتين عقب تعادل فريقه ضد مضيفه ريال بيتيس. وقال سيميونى، خلال تصريحاته بعد المباراة: «خسارة نقطتين.. الشوط الأول كان جيدا جدا، كانت لدينا مواقف لزيادة النتيجة، لم نتمكن من ذلك، كان حارس المرمى جيدا للغاية، نحن نقدر ما هو موجود، حصلنا على نقطة، كنا نبحث عن الثلاث نقاط، لكن لم نتمكن».

وعن إصابة جواو فيليكس قال: «الإصابة التى يعانى منها ليست سهلة، إنه يتألم ولم يُسمح له باللعب بحرية، وعندما تعرض للضرب اضطر إلى الخروج، نتمنى أن يبذل جهدًا فى نهاية الأسبوع وأن يتواجد فى مباراة إيبار». وأضاف: «الغيابات ليست عذرا، نحن نواصل العمل، لدينا مجموعة مستعدة لدعم المباراة كما فعلوا، كان هناك رجال، مثل فيتولو أو توريرا لم تكن لديهم دقائق».

وتابع: «نحن مستعدون لتقديم أداء جيد فى المباراة المقبلة».