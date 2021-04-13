شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يحافظ على صدارة التصنيف العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ الصربى نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين لأسبوع جديد، حيث لم تشهد قائمة أفضل عشرة لاعبين أي تغيير.

وفى التصنيف الجديد، ظل الروسى دانييل ميدفيديف وصيفا برصيد 10 آلاف و30 نقطة، بفارق 1.933 نقطة خلف «نولى».

بينما يحل الإسبانى رافائيل نادال ثالثا بواقع 9.670 نقطة وخلفه النمساوى دومينيك تيم ثم اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس.

ويأتى الألمانى ألكسندر زفيريف سادسا ومن بعده السويسرى المخضرم روجيه فيدرير في المركز السابع.

ويكمل قائمة الأفضل كل من الروسى آندرى روبليف ثم الأرجنتينى دييجو شفارتزمان وأخيرا الإيطالى ماتيو بيريتينى.

دانييل ميدفيديف

بينما صعد الإسبانى بابلو كارينيو بوستا ثلاثة مراكز بعد تتويجه بلقب ماربيا، ليحل في التصنيف الـ12 عالميا، خلف مواطنه روبرتو باوتيستا أجوت، ليصعد على حساب كل من الكندى دينيس شابوفالوف (13) والفرنسى جايل مونفيس (14) والبلجيكى ديفيد جوفين (15).

على جانب آخر، قال الاتحاد الدولى للتنس إن 3 مدن ستستضيف نهائيات كأس ديفيز لفرق الرجال في 2021، بعد إضافة تورينو الإيطالية وأنسبروك النمساوية إلى مدريد عاصمة إسبانيا صاحبة الضيافة.

وتقرر أيضًا إقامة النهائيات على مدار 11 يومًا وليس في 7 أيام، كما كان في السابق.

واستضافت العاصمة الإسبانية النسخة المعدلة الأولى من البطولة في 2019. وفى العام الماضى تأجلت البطولة بسبب جائحة كورونا.

وبمشاركة نفس الفرق (18)، ستنطلق نهائيات البطولة في 25 نوفمبر المقبل.