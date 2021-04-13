شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى «ميلان» من إيقاف «إبراهيموفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية أن نادى إيه سى ميلان الإيطالى يعيش حالة من القلق والترقب لبيان لجنة العقوبات بالاتحاد الإيطالى، بشأن قضية زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق.

وبحسب الصحيفة، فمازالت هناك حالة من الغموض حول الكلمات التي نطق بها السويدى والتى من شأنها أن تثير ردة فعل الحكم فابيو مارسيكا خلال مباراة الفريق أمام بارما.

وأضافت: في حين حصل زلاتان على البطاقة الحمراء حيث يتعين قبل كل شىء ضرورة قراءة تقرير الحكم الذي أعده بعد المباراة التي فاز بها الروسونيرى بنتيجة 3-1.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تفاصيل جديدة ظهرت حول الجدل البعيد الذي دار بين زلاتان والحكم في مباراة الأحد الماضى أمام بارما، بالإضافة إلى العبارات الملتبسة على الأرجح، بينما قام زلاتان بالتلفظ ببعض العبارات التي لم تعجب الحكم ماريسكا والتى تسببت في حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة.

وتابعت: «ينتظر ميلان مدة العقوبة التي سيحصل عليها زلاتان الذي تأكد غيابه عن مباراة الفريق ضد جنوى، بعد المباراة التي اعتبرها الحكم ماريسكا غير محترمة».

وأوضحت أنه بحسب رواية اللاعب، فإن الروسونيرى مقتنع بأن إبرا لم يسئ للحكم وهو ما شرحه ستيفانو بيولى مدرب الفريق فور انتهاء المباراة عندما قال: زلاتان أوضح لى أنه لم يسئ للحكم وإذا لم يحترمه فسيكون أول من يعتذر لزملائه والحكم وكان هناك نقاش ولكن دون إهانة.

وأتمت: «في حال إيقاف زلاتان مباراتين، فإن ميلان ينوى الاستئناف ضد العقوبة كما حدث من قبل مع أنتى ريبيتش الذي تم تقليص عقوبته إلى مباراة واحدة».