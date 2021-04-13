شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال الساعات الماضية إيجابية.

وأكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى أن نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها الشناوى جاءت إيجابية ليخضع للعزل وبرتوكول العلاج من أعراض فيروس كورونا.

وقال شوقي أن الحارس سوف يكون تحت الملاحظة وسيتم خضوعه لمسحة جديدة بعد 48 ساعة للوقوف على حالته والنتيجة التي بناء عليها سيتقرر موقفه من المباريات المقبلة .

وأضاف أن سلامة اللاعب هي الأهم بالنسبة للنادي، لذا فإن الاطمئنان عليه هو الهدف الأول للحفاظ عليه وعلى لاعبي الفرق المنافسة. ليتأكد إصابة الحارس بفيروس كورونا بعدما سبق وأجرى مسحة أمس.