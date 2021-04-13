شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتفوق لأول مرة على الريال في قائمة فوربس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تفوق نادي برشلونة الأسباني لأول مرة على غريمه المحلي ريال مدريد في قائمة أغلى الأندية في العالم وفق اللائحة التي أصدرتها مجلة فوربس.

ورغم أن الفارق بين برشلونة (4.76 مليار دولار) والريال (4.75 مليار دولار) قليل نسبياً إلا أن الصحف الكتالونية احتفلت بهذا التفوق لأنه جاء بعد خسارة الكلاسيكو وعشية إعادة انتخاب الرئيس فلورنتينيو بيريز لولاية جديدة على رأس النادي الملكي.

وبقي الريال رغم خسارة المركز الأول أفضل ناد من ناحية العوائد التجارية إذ حصل على 424 مليون استرليني من الإعلانات ورعاة القميص والزي في موسم 2019-2020. القائمة شهدت خروج مانشستر يونايتد الإنجليزي (4.2 مليار دولار) من قائمة الثلاثة الكبار إذ تفوق عليه بايرن ميونيخ الألماني (4.22 مليار دولار) كما تفوق ليفربول (4.1 مليار دولار) على مانشستر سيتي (4 مليارات دولار) يليه تشيلسي في المركز السابع بـ(3.2 مليار دولار).

وتفوق أرسنال (2.8 مليار دولار) على باريس سان جيرمان الفرنسي (2.5 مليار دولار) وفي المركز العاشر صعد توتنهام بـ2.3 مليار دولار ليكون أول مرة ضمن الـ10 الكبار. وفي بقية المراكز احتل إيفرتون المركز الـ15 وويست هام المركز الـ18 وليستر سيتي المركز الـ19، بينما بقيت أندية أتلتيكو مدريد ودورتموند وإنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي خارج قائمة الـ20.