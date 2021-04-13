شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن إصابة راموس بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

أعلن ريال مدريد ثاني ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة قائده سيرجيو راموس المبتعد حالياً عن الملاعب جراء إصابة في ربلة الساق اليسرى والغائب عن مباراة العودة أمام ليفربول الإنجليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، الاربعاء، بفيروس كورونا.

وأفاد النادي الإسباني في بيان: «جاءت نتيجة مسحة لاعبنا سيرخيو راموس إيجابية بفيروس «كوفيد-19».

وبات راموس ثاني حالة إيجابية في ريال في خلال أسبوع، بعد المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران الثلاثاء الماضي، علماً أن الاخير لم يحصل بعد على الضوء الأخضر للالتحاق برفاقه.

ويتوجب على راموس الذي أصيب مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية أن يبتعد عن زملائه بعدما شوهد مرات عدة في المدرجات يشجع الفريق، آخرها أمام برشلونة في»الكلاسيكو«الذي خرج منه»لوس بلانكوس«منتصراً 2-1 في المرحلة 30 من «الليغا».

ويمرّ راموس (35 عاماً) بمرحلة صعبة في مسيرته، حيث خضع هذا المدافع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى في شهر شباط/فبراير 2021 ليعود إلى الملعب في منتصف آذار/مارس، قبل أن يغيب مجدداً عن مباراة الدوري أمام سلتا فيغو في 25 منه بعدما تلقى ضربة على الساق اليسرى.

ويحوم الشك حول مستقبل راموس مع نادي العاصمة حيث ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل من دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.

ويحتل ريال المركز الثاني في»الليغا«برصيد 66 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن»جاره" أتلتيكو المتصدر، فيما يتأخر برشلونة الثالث بفارق نقطتين.