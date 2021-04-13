شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية سادسة.. إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

انتخب رجل الأعمال فلورنتينو بيريز (74 عاماً)، المرشح الأوحد، رئيساً لنادي ريال مدريد الإسباني لولاية سادسة، بحسب ما أعلن نادي العاصمة، الثلاثاء، وسيبقى في سدة الرئاسة حتى عام 2025.

وأفاد الفريق «الملكي» في بيان نشره: «تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الأساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريز رودريجيس رئيساً».

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي، الثلاثاء، بعد انقضاء مهلة الاثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشحيات لرئاسة الريال.

وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريز لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها، بحسب ما شدد بيان النادي. وهي الولاية الرابعة توالياً لبيريس والسادسة بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة.

ويراهن بيريز في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب «سانتياجو - برنابيو»، وإدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتعاقد إما مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أو مهاجم بوروسيا دورتموند النرويجي إرلينج هالاند.

وكان قد أعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريس رئيساً للنادي في عام 2009 بعد مرور أول خلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم «جالاكتيكوس» في ولايته الأولى بين 2000 و2006. وأعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في عام 2013، وثالثة في حزيران/يونيو 2017.

في الإجمالي، تجاوز بيريز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «آيه اس سي» للهندسة المدنية، حاجز 18 عاماً له في سدة رئاسة الـ «ميرينجي».