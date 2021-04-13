رسمياً.. إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال الساعات الماضية إيجابية.

وأكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى أن نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها الشناوى جاءت إيجابية ليخضع للعزل وبرتوكول العلاج من أعراض فيروس كورونا.

وقال شوقي أن الحارس سوف يكون تحت الملاحظة وسيتم خضوعه لمسحة جديدة بعد 48 ساعة للوقوف على حالته والنتيجة التى بناء عليها سيتقرر موقفه من المباريات المقبلة .

وأضاف أن سلامة اللاعب هي الأهم بالنسبة للنادي ولذا فإن الاطمئنان عليه هو الهدف الأول للحفاظ عليه وعلى لاعبي الفرق المنافسة .

إصابة الشناوي قبل مباراة هامة مثل لقاء القمة، خلقت حالة من التوتر بين جماهير الأهلي، وهو ما يجبر لجنة التخطيط بالنادي على ضرورة إعادة النظر في إمكانية ضم حارس مرمى بالانتقالات الصيفية المقبلة يكون على قدر الإمكانيات الفنية التي تتناسب مع الفريق الأحمر في غياب الشناوي.