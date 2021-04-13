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ريال مدريد يعلن إصابة سيرجيو راموس بفيروس كورونا

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الشارقة - اميمة ياسر -  

أعلن الإسباني، عن إصابة سيرجيو راموس مدافع الملكي بفيروس المستجد.

كشف النادي في بيان له، إن سيرجيو راموس لاعب قائد الريال، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة التى خضع لها مع باقي اللاعبين داخل صفوف الفريق قبل السفر إلى إنجلترا لمواجهة غداً، الأربعاء، في إياب ربع نهائي .

وأجري فريق ريال مدريد صباحًا فحوصات الـ PCR على هامش مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وتعد إصابة راموس، هى الحالة الثانية لريال مدريد المصابة بكورونا بعد الكشف عن إصابة فاران الأسبوع الماضي.

وكان فريق ريال مدريد قد تغلب على ليفربول 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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