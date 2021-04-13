ريال مدريد يعلن إصابة سيرجيو راموس بفيروس كورونا



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن ريال مدريد الإسباني، عن إصابة سيرجيو راموس مدافع الملكي بفيروس كورونا المستجد.

كشف النادي في بيان له، إن سيرجيو راموس لاعب قائد الريال، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة التى خضع لها مع باقي اللاعبين داخل صفوف الفريق قبل السفر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول غداً، الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجري فريق ريال مدريد صباحًا فحوصات الـ PCR على هامش مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وتعد إصابة راموس، هى الحالة الثانية لريال مدريد المصابة بكورونا بعد الكشف عن إصابة فاران الأسبوع الماضي.

وكان فريق ريال مدريد قد تغلب على ليفربول 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.