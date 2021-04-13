كل ما تريد معرفته عن «قمة النار» بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. التشكيل والغيابات والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض بايرن ميونخ الألماني مباراة هامة ومصيرية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يحل ضيفاً على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن منافسات جولة الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب "أليانز أرينا" معقل النادي الألماني قد انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، ويعلق عليها المذيع المغربي جواد بدة.

الغيابات

شهدت قائمة الفريق البافاري استبعاد المهاجم البولندي واللاعب الأفضل في العالم، روبرت ليفاندوفسكي، بسبب الإصابة التي لحقت به في معسكر منتخب بولندا الماضي.

وضرب فيروس كورونا أيضاً قائمة الفريق الألماني، ليتم استبعاد الجناح الدولي سيرجي جنابري بعد إصابته بالفيروس المستجد الأسبوع الماضي.

التشكيل المتوقع

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

من المتوقع أن يخوض المدرب الألماني، هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، سولي، ألابا، هرنانديز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ساني، مولر ، كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

مقاعد بدلاء بايرن ميونخ

نوبل، مارتينيز، ديفيز، بواتينج، سار، موسيالا، نيانزو كواسي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يخوض المدرب الأرجنتيني ماورو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كيلور نافاس.

خط الدفاع: لايفن كورزاوا – بريسنيل كيمبيمبي – ماركينيوس – ماكسين كابو.

خط الوسط: إدريسا جاي – أندير هيريرا – يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: نيمار – أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي.