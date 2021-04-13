شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتظلم ضد عقوبات إمام عاشور وزملائه..واتحاد الكرة يوقف القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، تظلما من نادى الزمالك على القرارات التى تم اتخاذها ضد لاعبيه بعد أحداث مباراة قمة الشباب مواليد 99، وقرر اتحاد الكرة ايقاف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم.