شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحاول استنساخ نسخة جديدة من محمود وادى لتدعيم هجومه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبحث مسئولو المصرى البورسعيدى التعاقد مع مهاجم فلسطينى جديد بنفس إمكانيات محمود وادى الذى تعاقد معه النادى الساحلى خلال الفترة الماضية ورحل فى بداية الموسم الحالى إلى بيراميدز مقابل 12 مليون جنيه .

ورفض على ماهر المدير الفنى للفريق فكرة إبرام أى صفقات فى الوقت الحالى لزيادة التركيز بين اللاعبين بعدما نجح الفريق فى الوصول لوصافة الدورى برصيد 29 نقطة للمرة الأولى هذا الموسم ، بالرغم من عدم تعافد الفريق مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

وبعد نجاح تجربة الفلسطينى محمود وادى يحاول مسئولو المصرى استنساخ تجربة أخرى نظرا لعدم رضى المدير الفنى عن المهاجمين بالفريق خاصة النيجيرى أوستن أموتو ومطالبته بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف يعرف المرمى جيدا ويستطيع إنهاء أنصاف الفرص بسهولة ويسر .

يذكر أن عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب الفريق يحتل صدارة هدافين الدورى برصيد 8 أهداف بالتساوى مع حسام حسن مهاجم سموحه الذى رحل إلى الأهلى الليبى خلال الشهر الجارى لمدة 4 أشهر ، كما يأتى بعده أحمد رفعت برصيد 5 أهداف .