شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ثنائى الزمالك إمام عاشور وأحمد عيد 12 مباراة بعد أحداث قمة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة إيقاف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الزمالك 12 مباراة، لكل منهما، عقب مراجعة مقاطع الفيديو التي تدين لاعبي الزمالك في إهانات للنادي الأهلي ورموزه.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف 7 لاعبين من فريق 99 بنادي الزمالك لمدة 8 مباريات لكل منهم، وذلك بعدما تقدم الأهلي بشكوي للجنة الانضباط ضد فريق الزمالك مواليد 99 علي خلفية احداث مباراة الزمالك والأهلي في قمة دوري الشباب.