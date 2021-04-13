شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة استادات يرفع معدلات العمل بالمشروعات ويعلن مواعيد افتتاح 16 فرعا لأندية سيتى كلوب بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد دراسة مستفيضة لكل المعوقات والعراقيل التى انتابت تنفيذ بعض المشروعات فى شركة استادات الوطنية، ومن بينها الانتهاء من التجهيزات لعدد من فروع أندية سيتى كلوب، ما أدى إلى تأخر مواعيد الافتتاحات الرسمية، قرر مجلس الإدارة رفع طاقة العمل فى كل الفروع، والاسراع فى عملية التنفيذ، ووضع جدول زمني بمواعيد، افتتاح الفروع، مُلزمة وفق خطة مدروسة.

ويدرك محلس إدارة شركة استادات الوطنية، مدى الصعوبات التى واجهت الانتهاء من تنفيذ العمليات الإنشائية والتجهيزات اللازمة فى عدد من فروع أندية سيتى كلوب، خلال الفترة الماضية، ومن بينها انتشار جائحة فيروس كورونا، والمستمرة حتى الآن، وهى أمور خارجة عن إرادة الشركة، ومن ثم وضع مجلس الإدارة، على عاتقه الإسراع فى معدلات تنفيذ العمل، بكل الفروع، والالتزام بجدول زمنى واضح للانتهاء منها، سريعا.

ومن هذا المنطلق، التزم مجلس الإدارة، بوضع جدول مواعيد افتتاحات 16 فرعا من فروع أندية سيتى كلوب، وفقا لرؤية شاملة، وخطة قوية، بما يُحدث نقلة نوعية وطفرة إنشائية واجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية، ينال رضا واحترام كل مواطن وضع ثقته فى أندية سيتى كلوب وقرر الاشتراك فى عضويتها.

والجدول الزمنى، لمواعيد الافتتاحات للفروع فى المدن والمحافظات المختلفة، يسير على النحو التالى:

شبين الكوم .. افتتاح كلى يوم 15 ابريل الجاري

كفر الشيخ .. افتتاح جزئى يوم 15 ابريل الجارى ، والافتتاح الكلى يوم 15 اغسطس 2021

بنها.. افتتاح جزئى 15 ابريل الجارى ، والافتتاح الكلى 15 اغسطس 2021

العاشر من رمضان .. افتتاح جزئى فى الأول من أغسطس 2021 والافتتاح الكلى فى الأول من يناير 2022

العبور .. افتتاح جزئى فى الأول من يونيو 2021 ، والافتتاح الكلى فى 30 أكتوبر 2021

أسوان الجديدة.. افتتاح كلى 15 ابريل الجارى

طنطا .. افتتاح جزئى فى الأول من مايو 2021، والافتتاح الكلى يوم 30 أكتوبر 2021

المنيا الجديدة .. افتتاح جزئى فى الاول من يوليو 2021، والافتتاح الكلى يوم 30 أكتوبر 2021

بنى سويف.. افتتاح جزئى يوم 30 أكتوبر 2021 والافتتاح الكلى فى الأول من يونيو 2022

السويس .. افتتاح جزئى فى الأول من يوليو 2021، والافتتاح الكلى فى 30 أكتوبر 2021

دمياط .. افتتاح جزئى فى الأول من مارس 2022، والافتتاح الكلى فى 30 ديسمبر 2022

دمنهور .. افتتاح جزئى فى الأول من مارس 2022، والافتتاح الكلى فى 30 ديسمبر 2022

الزقازيق .. افتتاح جزئى فى الأول من مارس 2022، والافتتاح الكلى فى 30 ديسمبر 2022

سوهاج.. افتتاح جزئى فى الأول من مارس 2022، والافتتاح الكلى فى 30 ديسمبر 2022

أسيوط ..افتتاح جزئى فى الأول من سبتمبر 2022والافتتاح الكلى فى الأول من مارس 2023

الفيوم .. افتتاح جزئى فى الأول من سبتمبر 2022 والافتتاح الكلى فى الأول من مارس2023



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