شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،أحمد رمضان بيكهام يقود الجبهة اليمنى للأهلي في القمة ، الزمالك يحقق فى واقعة إمام عاشور ويشكو الأهلى للانضباط ويرفض فاصلة الشباب .

اتحاد الكرة يحدد 100 فرد لحضور قمة الأهلى والزمالك

حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 100 فرد لحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 18 أبريل الجارى، باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام.

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فتح باب التحقيق مع لاعبى فريق الشباب مواليد 99 وإمام عاشور لاعب الفريق الأول بسبب مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999، والتى وجه فيها لاعبو الزمالك وإمام عاشور سبابا إلى النادى الأهلى وبعض الشخصيات الأهلاوية فى مقدمتها حسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق.

أحمد رمضان بيكهام يقود الجبهة اليمنى للأهلي في القمة

يقود أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الجبهة اليمنى للفريق في مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها 18 أبريل الجاري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

قمة نهائى دورى محترفين اليد بين الأهلى والزمالك بدون جماهير

قرر مسئولو إتحاد اليد عدم حضور الجماهير فى قمة نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 المحدد لها الجمعة المقبلة بين فريقا الأهلى و الزمالك فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر فى الجولة الأخيرة لدورى المحترفين .