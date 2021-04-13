شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى تطورت أزمة مباراة الأهلى والزمالك فى مسابقة 99 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99، تسيطر على الأحداث فى الشارع الرياضى المصرى، فى ظل غموض اللائحة وكذلك حالة الجدل المثارة حول قرار اتحاد الكرة باللجوء لمباراة فاصلة رغم أن اللائحة لا تنص على ذلك.

س: ما هو القرار النهائى لاتحاد الكرة فى أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99؟

ج: حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99 ، ويرفض اتحاد الكرة احتساب البطولة لأى فريق.

س: ما موقف الناديين من القرار؟

ج: أكد عمر الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قررت عدم المشاركة فى المباراة الفاصلة التى أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999.

س: وماذا عن موقف الأهلى؟

ج: الأهلى قرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة الموقف من كل الجوانب، ولم يعلن موقفه من المشاركة فى المباراة من عدمه.

س: ماذا عن أزمة اللاعب إمام عاشور بعد الفيديو المسئ لمسئولى الأهلى؟

ج: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري للفصل فيما ورد فيه عبر اللاعبين من هتافات خارجة عن الروح الرياضية بحق مسئولي أندية منافسة، ويظهر الفيديو قيام امام عاشور وبعض اللاعبين بالهتاف ضد الأهلى.

س: هل هناك موقف من الزمالك مع اللاعب؟

ج: قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فتح باب التحقيق مع لاعبى فريق الشباب مواليد 99 وإمام عاشور لاعب الفريق الأول بسبب مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999، والتى وجه فيها لاعبو الزمالك وإمام عاشور سبابا إلى النادى الأهلى وبعض الشخصيات الأهلاوية فى مقدمتها حسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق.

وأكدت إدارة نادى الزمالك فى بيان لها تم نشره على الموقع الرسمى أنها ستتخذ قراراتها وفقا للتحقيق الذى سيتم فى هذا الشأن وسيخضع له أمام عاشور ولاعبو فريق 99 بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادى الزمالك، كما سترسل إدارة النادى شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبى الأهلى لتجاوزهم فى حق نادى الزمالك، وتطالب إدارة النادى بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة فى قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.