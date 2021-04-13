شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم عن مواجهة الزمالك: أقوى فريق في مصر وخروجهم من أفريقيا مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حليم مدرب حرس الحدود، عن استعدادات فريقه لمباراة الغد أمام الزمالك في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وقال حليم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" : فريق حرس الحدود تغير تماماً عن الموسم الماضي، ولم يتبقى معي سوى لاعبين فقط، وباقي الفريق بالكامل جديد، بدأن الموسم بشكل طيب ولكن حدث تعثر ووصل الفارق مع فاركو إلى 8 نقاط، لكننا مؤخراً قدمنا أداء أفضل وأصبح الفارق نقطتين فقط.

أضاف: أسسنا فريق محترم ونحاول تقديم مباراة جيدة غداً مع الزمالك، قمنا بدمج الخبرات والشباب في فريقنا، ولدينا لاعبين مواليد 2001 و99، ولدينا خبرات كبيرة جداً مثل علي فرج حارس المرمى، وخالد سامي وأحمد ثابت، وحسن يوسف لاعب الجيش السابق، ووليد عادل لاعب طنطا سابقاً.

واصل: الزمالك نادي جماهيري كبير، وبالتأكيد سيحاول إرضاء جماهيره بعد الخروج من أفريقيا بتحقيق الثنائية، وأعتقد أنه سيلعبون بكل قوة وحماس رغم الغيابات، لأنهم يمتلكون أفضل لاعبين في مصر على المستوى الفردي، ومن وجهة نظري الأهلي والزمالك أقوى من أي فريق في أفريقيا بدور الـ 8 ولكن الزمالك فرط في أول مباراتين بالمجموعات.

واختتم: سنسافر اليوم إلى السويس، والفريقين من القاهرة ولا نعلم لماذا يتم نقل اللقاء إلى السويس، وحاولنا مع الزمالك إقناع الجبلاية بذلك لكن لم ننجح ونفس الأمر مع الأهلي والنصر.

ويسافر الزمالك إلى السويس للدخول في معسكر مغلق عقب إنتهاء التدريبات الجماعية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

حيث كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قرر تعديل موعد مران الفريق اليوم، لينطلق في تمام التاسعة مساء بدلا من موعده في الحادية عشرة صباحا، وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك.