شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي الشحات يفتح دولاب ذكريات القمة: قبل نهاية المباراة بنتفق "نتعشى فين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، ذكرياته كحارس مرمى للنادي الأهلي في فترة ذهبية، ولعبه مع محمود الخطيب الرئيس الحالي للقلعة الحمراء، وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": محمود الخطيب من أفضل من أنجبت الملاعب المصرية على مدار العصور السابقة وأعتقد حتى في العصور القادمة، الخطيب انسان خلوق وله مواقف عظيمة جداً معنا كلنا، وأقول له كل سنة وانت طيب والعام القادم تكون في أفضل حال.

أضاف: في جيلنا كانت العلاقة طيبة جداً بيننا وبين بعضنا البعض على مستوى كل الأندية، كنا نلاعب الزمالك في مباراة عصيبة وكنا متقدمين بهدف نظيف واحتسبت ركلة ركنية علينا، وداخل منطقة الجزاء تكان الخطيب ومصطفى عبده يتحدثون مع لاعبي الزمالك "هنتعشى فين النهاردة".

واصل: في مباراة الزمالك أيضاً، حدث هتاف معاكس ضد حسن شحاتة، والخطيب طلب من الحكم الانتظار وقام باصطحاب حسن شحاتة إلى الجمهورين رافعين أيديهم.

أكمل: دائماً أتواصل مع لاعبي الزمالك القدامى ونتواصل في المناسبات، هذا هو الصحيح لأن العلاقات الطيبة هي من ستدوم، ولكن بعض اللاعبين يتجاوزون ويجب أخذ الأمور بحزم من قبل الاتحاد.

واختتم وحش أفريقيا: محمود الخطيب مبارياته كلها كانت عظيمة وكل مبارياته عظيمة، كنا نلاعب الطيران في استاد القاهرة والكرة على خط المرمى من الجهة اليسرى وسجل الخطيب واحد من أجمل أهدافه، وهناك هدف أخر من 30 سنة في المرسى التونسي.