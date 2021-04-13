يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم 13-4-2021، لحساب إياب دور ربع النهائي.

وضع باريس سان جيرمان قدمًا في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد فوزه ذهابًا على بايرن ميونخ بنتيجة (3-2)، وسيسعى اليوم على ملعبه “بارك دي برانس” إلى حسم تأهله بشكلٍ كامل، للانتقام من الفريق البافاري الذي فاز عليه في نهائي العام الماضي.

ومع ذلك، فإن ذلك الفوز في مباراة الذهاب لم يكن سهلًا على الإطلاق، حيث واجه باريس سان جيرمان 31 تسديدة من فريق بايرن ميونخ الذي يتمنى الظهور الليلة بنفس المستوى الهجومي.

وفاز باريس سان جيرمان على مستضيفه ستراسبورغ في الدوري الفرنسي بداية الاسبوع الجاري بنتيجة (4-1)، ولكن قبل ذلك خسر آخر 3 مباريات خاضها على أرضه بارك دي برانس في الليجا آ لأول مرة منذ موسم 2007.

واستعاد باريس سان جيرمان خدمات “ماركو فيراتي وليوناردو باريديس”، فيما سيغيب المدافع والقائد ماركينيوس كوريا، بالإضافة إلى خوان بيرنات، والمهاجم ماورو إيكاردي، للإصابة.

في المقابل، يدخل بايرن ميونخ مباراته الـ100 في مرحلة خروج المغلوب بمسابقة دوري ابطال اوروبا، ويتطلع إلى قلب الطاولة على باريس سان جيرمان.

ولم يعرف بايرن ميونخ الخسارة في آخر 17 مباراة خارج أرضه في دوري ابطال اوروبا مع استبعاد الملاعب المحايدة، هو رقم قياسي جديد في المنافسة،، حيث فاز في 13 مناسبة، وتعادل في 4.

وعلى الرغم من تحقيق بايرن ميونخ لقب دوري ابطال اوروبا على ملعب بارك دي برانس في عام 1975 على حساب ليدز يونايتد، إلا انه خسر جميع المباريات الأربع التي خاضها على نفس الملعب أمام باريس سان جيرمان.

وسيفتقد بايرن ميونخ خدمات كل من “روبيرت ليفاندوفسكي، دوجلاس كوستا، سيرج جنابري، مارك روكا، نيلاكس زوله، كورنتين توليسيو، هوفمان، وتيلمان”، بسبب الإصابة.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

ويدير مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الحكم الايطالي “دانيلي أورساتو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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