عاجل | الأهلي يؤكد إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

حامت الشكوك حول إصابة قائد الأهلي “محمد الشناوي” بفيروس كورونا المستجد، بعدما غاب عن مران الفريق يوم أمس الاثنين بسبب تعرضه لنزلة برد.

وخضع محمد الشناوي لمسحة طبية أمس الأثنين، من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وذكرت بعض المصادر أن نتيجة المسحة جاءت سلبية.

ولكن كشف مصدر من داخل النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، أن نتيجة المسحة التي خضع لها الحارس الدولي المصري جاءت إيجابية، ما يعني غيابه عن الفريق لمدة لن تقل عن أسبوعين.

وينتظر الأهلي مواجهات هامة خلال الأسابيع القادمة، فبداية من مساء غد الأربعاء سيلعب المارد الأحمر أمام النصر ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

كما يستعد الأهلي لملاقاة فريق الزمالك يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز We.