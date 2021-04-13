الامارات | الرجاء المغربي يتعاقد مع مدرب تونسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يتعاقد مع مدرب تونسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اليوم نادي الرجاء المغربي تعاقده مع المدرب التونسي، لسعد جردة الشابي، المدرب السابق للاتحاد المنستيري التونسي لكرة القدم، للإشراف على تدريب الفريق. وكان جردة الذي استقال من المنستيري في الرابع من الشهر الجاري عقب الهزيمة صفر/ 3 أمام الأولمبي الباجي في الدوري التونسي، سافر اليوم إلى المغرب للتفاوض حول تفاصيل العقد.

وأعلن الرجاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التعاقد مع المدرب التونسي بعقد يمتد حتى نهاية الشهر الجاري وقابل للتمديد.

وكان الشابي درب المنستيري منذ يوليو عام 2019 بعد سنوات قضاها في النمسا، وقاده لإحراز كأس تونس في نسخة العام الماضي على حساب فريق الترجي، وهو أول لقب في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1923.

وقاد المنستيري في أول مشاركة له في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) هذا العام والتي خرج منها في الدور التمهيدي الثالث عقب الهزيمة بركلات الترجيح من الرجاء البيضاوي المغربي بالذات. يذكر أن المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي يشرف على تدريب القطب الآخر للكرة المغربية الوداد البيضاوي.

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