الامارات | الزمالك يعلن عدم خوض مباراته الفاصلة أمام الأهلي.. ويشكو "الأحمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عدم خوض مباراته الفاصلة أمام الأهلي.. ويشكو "الأحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك عدم مشاركة فريق الشباب في المباراة الفاصلة لبطولة الجمهورية لمواليد 1999 أمام الأهلي، وفقاً لما ذكر "الأبيض" على موقعه الرسمي.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عمرو الدردير في بيان صحافي: "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت عدم المشاركة في المباراة الفاصلة التي أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999".

وأضاف:"إدارة النادي طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للائحة التي أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية، وقررت الإدارة اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الزمالك".

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك في 20 أبريل المقبل. في المقابل أشار الموقع إلى أنه إدارة النادي ستتقدم بشكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق الزمالك.

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