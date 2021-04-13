الامارات | مهمة شاقة لبايرن ميونخ في باريس.. وتشلسي لتأكيد التأهل

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة شاقة لبايرن ميونخ في باريس.. وتشلسي لتأكيد التأهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش أن جميع لاعبي فريقه عليهم أن يتحولوا إلى "قادة" خلال المواجهة الثأرية التي يخوضها حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في إياب دور الثمانية من البطولة القارية. وخسر بايرن على ملعبه أمام سان جيرمان في جولة الذهاب 2 /3 الاسبوع الماضي، وتكمن صعوبة المهمة في أنه لم يحدث سوى خمس مرات من قبل على مر التاريخ في دوري الأبطال أن نجح أي فريق في تحويل خسارته بهذه الطريقة في ذهاب دور الثمانية إلى فوز وتأهل في لقاء الإياب.

وعانى بايرن من ذات المصير في نسخة 2011 في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي لكنه يأمل في السير على نهج مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز النادر قبل عامين عندما خسر في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد صفر/ 2 قبل أن يهزم باريس سان جيرمان على ملعبه 3 /1 في لقاء الإياب. ولم يسبق لبايرن الفوز على سان جيرمان في باريس، وسيخوض الفريق مواجهة الإياب دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وتعرض النادي البافاري لتعادل مفاجئ أمام يونيون برلين بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من البوندسليجا.

وفي ثاني مباريات اليوم، يخوض تشلسي مباراة سهلة على الورق، حين يستضيف بورتو البرتغالي، بعد أن فاز عليه ذهابا 2-0، وقد يتأهل حتى في حال الخسارة بفارق هدف. وستقام المباراة بسبب الإجراءات الاحترازية على نفس الملعب المحايد الذي أقيمت عليه مباراة الذهاب في إشبيلية الإسبانية بـ"رامون - سانشيز بيزخوان".

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