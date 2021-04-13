الامارات | بيريز رئيسا للريال لولاية سادسة.. وفيروس كورونا يصيب راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز رئيسا للريال لولاية سادسة.. وفيروس كورونا يصيب راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتخب رجل الاعمال فلورنتينو بيريس (74 عاماً)، المرشح الأوحد، رئيساً لنادي ريال مدريد الاسباني لولاية سادسة، بحسب ما أعلن نادي العاصمة مساء أمس، وسيبقى في سدة الرئاسة حتى عام 2025. وأفاد الفريق "الملكي" في بيان صحافي "تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الاساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريس رودريغيس رئيساً".

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي اليوم، بعد انقضاء مهلة الإثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشحيات لرئاسة ريال. وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريس لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها، بحسب ما شدد بيان النادي. وهي الولاية الرابعة توالياً لبيريس والسادسة بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة. ويراهن بيريس في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب "سانتياغو - برنابيو"، إدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتعاقد إما مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أو مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.

في جانب آخر، أعلن الريال إصابة قائده سيرخيو راموس المبتعد حالياً عن الملاعب جراء اصابة في ربلة الساق اليسرى والغائب عن مباراة العودة أمام ليفربول الانكليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا غدا، بفيروس كورونا. وأفاد النادي المدريدي في بيان "جاءت نتيجة مسحة لاعبنا سيرخيو راموس إيجابية بكوفيد-19". وبات راموس ثاني حالة إيجابية في ريال في خلال أسبوع، بعد المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران الثلاثاء الماضي، علماً أن الاخير لم يحصل بعد على الضوء الأخضر للالتحاق برفاقه.

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