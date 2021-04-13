الامارات | صدمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. إصابة الشناوي بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. إصابة الشناوي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق الأهلي المصري صدمة قوية قبل أيام قليلة من مواجهة منافسه التقليدي الزمالك، بعدما أكدت وسائل إعلام مصرية إصابة حارس المرمى الدولي محمد الشناوي بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن سبب غياب الشناوي عن تدريبات الأهلي الماضية هو إيجابية مسحة كورونا التي أجراها قبل خوض الفريق مباراته أمام النصر في الكأس.

وأضافت: "تأكد غياب الشناوي عن مباراة النصر، بينما من المنتظر أن يجري مسحة أخرى للتأكد من إصابته بالفيروس ما يجعل حظوظه صعبة في المشاركة في مباراة الزمالك في الأحد المقبل.

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