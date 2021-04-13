شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين بالزمالك يعلق على تجاوزات إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة قمة الشباب مع الأهلي.

وكان اتحاد الكرة قد حدد مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك يوم 20 أبريلالجاري، لحسم بطولة الجمهورية لمواليد 1999.

وقال حامد، في تصريحات إذاعية : الزمالك قرر بشكل رسمي عدم خوض مباراة فاصلة لتحديد البطل" ونطالب اتحاد الكرة بتحديد البطل سواء الأهلي أو الزمالك، ولكن لن نذهب لمواجهة فاصلة.

وتابع "الزمالك يستحق اللقب خاصة أن اللائحة قبل المباراة كانت تؤكد أن البطل سوف يتحدد من خلال فارق الأهداف، ولكن بعد المباراة وجدنا الأهلي يتمسك باحتساب المواجهات المباشرة.

وأردف"نرفض الخروج عن النص من جانب إمام عاشور ويجب أن يعاقب، لكن أيضا نرفض خروج بعض عناصر الأهلي عن النص عقب المباراة. يجب أن يعاقب الجميع.