شكرا لقرائتكم خبر عن علي الصاوي يتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر لاعب المنتخب المصري على الصاوي التصنيف العالمي في الكاراتيه، تحت وزن 67 كيلو، بعدما أحرز العديد من الميداليات الذهبية خلال الفترة الماضية.

ويستعد الصاوي لخوض منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «Karate Premier League»، والتي تقام خلال الفترة من 30 أبريل الحالي وحتى 3 مايو بالبرتغال، تحت إشراف الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وكان علي الصاوي قد استطاع تحقيق ذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي أقيمت بمدينة اسطنبول في تركيا شهر مارس الماضي، وذلك بعد تغلبه على اللاعب التركي «بوراك» في المباراة النهائية، ليحقق اللقب دون أي هزيمة ويتفوق على أبطال كرواتيا وإيران وروسيا خلال مشواره بالبطولة.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية للبطل المصري علي الصاوي ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي سبق أن فاز بها ببطولة البريميرليج بالمغرب، كما فاز مرتين بالميدالية البرونزية بنفس البطولة بالصين والنمسا، بالإضافة إلى تحقيقه برونزية بطولة العالم عام 2015، وذهبية بطولة العالم للجامعات 2016، وفاز كذلك بالميدالية الفضية مرتين ببطولة سيرياس إيه بأستراليا وتشيلي، وذهبيتن ببطولة إفريقية فردي وفرق بالجابون، بجانب برونزية دورة الألعاب الإفريقية للفرق بالمغرب.

ويذكر أن أندية وادي دجلة قد أبرمت عقد رعاية مع البطل علي الصاوي ضمن عقود رعاية ودعم أبطال مصر المؤهلين إلى أوليمبياد طوكيو 2021 في الرياضات الفردية.