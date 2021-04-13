شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك بطل الدوري.. وإفريقيا الاختبار الحقيقي لـ«البدري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، هو الأقرب لحصد بطولة الدوري الممتاز في نسختها الجارية.

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات إذاعية :"أرى أن الزمالك هو الأقرب لحصد بطولة الدوري في نسختها الجارية"، مشيرًا :"محمود حمدي الونش هو أفضل مدافع ومحمد الشناوي أفضل حارس في مصر".

وأضاف :"التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، هو أفضل محترف في الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع الفريق الأبيض".

وتابع :"حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، هو أفضل مدرب هذا الموسم"، موضحًا :"الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي سيكونا الحصان الأسود للدوري".

وعن الإنتقادات التي يتعرض لها حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قال :"البدري، واجه ظروف صعبة في الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت، حيث لم كن هناك وقت كاف لآقامة معسكرات للمنتخب فضلاص عن ضغط مباريات الدوري".

وأوضح:"الاختبار الحقيقي لحسام البدري، سيكون في بطولة كأس الأمم الافريقية، التي ستقاك في يناير 2022 بالكاميرون".