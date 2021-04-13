اخبار الرياضه

إسماعيل يوسف: الزمالك بطل الدوري.. وإفريقيا الاختبار الحقيقي لـ«البدري»

0 نشر
معاذ عبد المنعم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك بطل الدوري.. وإفريقيا الاختبار الحقيقي لـ«البدري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، هو الأقرب لحصد بطولة الدوري الممتاز في نسختها الجارية.

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات إذاعية :"أرى أن الزمالك هو الأقرب لحصد بطولة الدوري في نسختها الجارية"، مشيرًا :"محمود حمدي الونش هو أفضل مدافع ومحمد الشناوي أفضل حارس في مصر".

وأضاف :"التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، هو أفضل محترف في هذا الموسم، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع الفريق الأبيض".

وتابع :"حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، هو أفضل مدرب هذا الموسم"، موضحًا :"الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي سيكونا الحصان الأسود للدوري".

وعن الإنتقادات التي يتعرض لها حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قال :"البدري، واجه ظروف صعبة في الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت، حيث لم كن هناك وقت كاف لآقامة معسكرات للمنتخب فضلاص عن ضغط مباريات الدوري".

وأوضح:"الاختبار الحقيقي لحسام البدري، سيكون في بطولة كأس الأمم الافريقية، التي ستقاك في يناير 2022 بالكاميرون".

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا