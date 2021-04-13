شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حلول الاهلي للخروج من أزمة الغيابات قبل مواجهة النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى الأهلى من كثرة الغيابات بعدما طالت الاصابات عدد من لاعبيه خلال الفترة الماضية قبل مواجهة النصر غدا الاربعاء فى دور ال32 لكاس مثر وانضم للقائمة محمد الشناوى حارس المرمى بعدما غاب عن التدريبات الجماعية أمس الاول بسبب إشتباه إصابتة بكورونا وأجرى أشعة جديدة للتاكد من إصابتة بالفيروس، بجانب غياب الظهير الأيمن محمد هاني والظهير الأيسر علي معلول ولاعب الوسط حمدي فتحي والمدافع ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي .



ورغم الغيابات وإيقاف حسين الشحات، فإن الأهلي سيخوض المباراة بروح معنوية عالية بعدما تأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب.

ومن المنتظر أن يمنح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي راحة لمجموعة من اللاعبين الأساسيين، خاصة أنه يعاني من إرهاق وإصابة أكثر من لاعب مهم وسيخوض سلسلة مباريات متتالية في فترة قصيرة أبرزهم مباراة القمة أمام الزمالك المقررة يوم 18 إبريل الجارى.

ينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من علي لطفى، فى حراس المرمى ورامي ربيعه و سعد سميرو أيمن اشرف وأحمد رمضان بيكه‍ام،

و اكرم توفيق واليو ديانج و ناصر ماهر و طاهر محمد طاهرو صلاح محسن و محمد شريف