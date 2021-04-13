شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للمصري قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، ضربة قوية، قبل مباراة طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب النيجيري إيزي إيميكا، لاعب خط وسط الفريق، للإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الجونة، التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

ويستعيد الفريق البورسعيدي، في المباراة المقبلة لخدمات لاعب خط الوسط فريد شوقي، بعدما غاب عن مواجهة الجونة، بداعي الإيقاف.

ويستعد المصري لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.