شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي: أنا هنا لحصد الألقاب الآن وليس الانتظار لسنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إنه تولى منصبه لحصد الألقاب الآن، وليس الانتظار لسنوات، ويريد من ناديه استغلال الفرصة عند مواجهة بورتو في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقضى توخيل فترة ناجحة في باريس سان جيرمان قبل أن يتولى تشيلسي بعد إقالة فرانك لامبارد، الهداف التاريخي للنادي، في يناير/كانون الثاني الماضي.ويحتل النادي اللندني المركز الخامس في الدوري وسيواجه مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، ويبدو في موقف قوي لبلوغ قبل نهائي دوري الأبطال بعدما فاز 2-0 على بورتو ذهاباً.وأضاف توخيل للصحفيين: "إذا كان الفريق يستطيع الفوز بمباريات متتالية، فإنه يستطيع إحراز الألقاب، لأن تشيلسي يمثل نادياً يحمل ثقافة وتاريخاً وإمكانات ونظاماً للقيام بذلك".وتابع المدرب الألماني: "أنا هنا من أجل الفوز بالمباريات، وبالتالي حصد الألقاب. هذا ما أطلبه من نفسي، لذا لم أقل شيئاً مختلفاً. إذا كان البعض يفكر في الفوز بألقاب في خمس أو ثلاث سنوات، فلا أعرف معنى ذلك".واستطرد قائلاً: "الآن هو الوقت المناسب. لا يوجد أصعب من المباراة المقبلة، ولا توجد عقبة أصعب من العقبة التالية، ولا يجب أن ننسى أنفسنا في الأحلام والآمال والتصريحات".وأقيمت مباراة ذهاب دور الثمانية في إشبيلية بإسبانيا، وكذلك حال لقاء الإياب بسبب قيود السفر بين البرتغال وإنجلترا المتعلقة بكوفيد-19.