مشاركة ناجحة لأصحاب الهمم في بطولة اتحاد الرماية المفتوحة

واصل رماة أصحاب الهمم تألقهم وحققوا أرقاماً طيبة في بطولة الإمارات المفتوحة لرماية الأطباق والتي أقيمت على ميادين نادي الفروسية والرماية والجولف بعد أن جاء الأداء رائعاً في بطولة كأس العام للرماية البارالمبية التي اختتمت مؤخراً على نفس الميادين، وتوّج الرامي محمد حسن الحامد بطلاً بعد أن حل في المركزالأول برصيد 100 طبقاً ونال كأس البطولة والميدالية الذهبية والجائزة المالية وقدرها 7 آلاف درهم، فيما حل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية و5 آلاف درهم الرامي محمد هاشل الحبسي برصيد 95 طبقاً وتبعهما في المركز الثالث الرامي عيسى أسلم الزوبيدي برصيد 82 طبقاً لينال الميدالية البرونزية وجائزتها المالية وقدرها 4.5 آلاف درهم.

وقال عبد الله سالم بن يعقوب عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والآسيوي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية: «تأتي مشاركة أصحاب الهمم نتاج التعاون المثمر والبناء وضمن برتوكول التعاون بين اتحاد الإمارات للرماية واللجنة البارالمبية بالإمارات بعد أن تكلل هذا التعاون بنجاحات لافتة في بطولة كأس العام للرماية البارالمبية التي أقيمت منذ نحو أسبوعين بمدينة العين، وإحراز رماتنا 7 ميداليات ملونة رغم حداثة عهدهم باللعبة».

كذلك أشاد بتعاون نادي العين للفروسية والرماية والجولف باحتضانها بطولة كأس العام للرماية البارالمبية.

وعقب نهاية المنافسات شارك في تتويج الأبطال عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية وسعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس الإدارة المدير المالي للاتحاد.

وأهدى اتحاد الإمارات للرماية درعاً تذكارية لنادي العين للفروسية والرماية والجولف تقديراً لجهوده في استضافة الأحداث المحلية والدولية، وفي مقدمتها بطولة الإمارات المفتوحة لرماية الأطباق وقد تسلم درع الاتحاد حميد العرياني مدير أمن نادي العين.