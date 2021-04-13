الاتحاد العراقي يشكل لجنة «كشافي المواهب»

بغداد: زيدان الربيعي

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيل لجنة كشافي المواهب في دوري الفئات العمرية في بغداد لاختيار الطاقات الواعدة التي يتم رصدها في الدوري من أجل ضمها إلى المنتخبات الوطنية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للاتحاد العراقي، أن اللجنة تألفت من داوود العزاوي رئيساً، وعضوية كلٍ من عبد الكريم جواد كاظم وكاظم فليح وعبد المحسن محمد سيلان ورياض سالم.

وأوضح البيان، أنه سبق للجنة الفنية والتطوير في الاتحاد العراقي أن شكلت لجاناً لاكتشاف المواهب والخامات الموجودة في دوري الفئات العمرية في جميع المحافظات.

يذكر أن رئيس اللجنة داوود العزاوي، يعد من أهم المدربين الكشافين في تاريخ الكرة العراقية، لأنه أسهم في اكتشاف الكثير من المواهب التي أصبحت لاحقاً من أهم نجوم الكرة العراقية، إذ اكتشف أنور جسام وحازم جسام ورياض نوري وحسين سعيد وأحمد راضي وقصي منير ويحيى علوان وعشرات الأسماء الأخرى.