تعثر مفاوضات ميلان مع دوناروما

تعثرت مفاوضات حارس نادي إي سي ميلان الإيطالي جيانلوجي دوناروما مع الإدارة بسبب خلاف حول الشروط الشخصية.

وينتهي عقد الحارس صاحب الـ22 عاماً في الصيف ويتقاضى 100 ألف استرليني أسبوعياً ولعب مع الميلان 200 مباراة لكنه يشعر بالإحباط من تراجع حظوظ الفوز بلقب الدوري مع اتساع الفارق مع المتصدر الإنتر إلى 11 نقطة.

وتلقى دوناروما عرضاً من تشيلسي بقيمة 133 ألف استرليني أسبوعياً لكن لم يتم توقيع العقد المبدئي معه بعد وفق تقرير إيطالي.

وفاز ميلان بـ5 مباريات فقط من آخر 10 جولات ورغم وصافته لـ«سيري أي» إلا أنه لا يفصله عن نابولي صاحب المركز الخامس سوى 4 نقاط.