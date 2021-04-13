شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "الصحة اليمنية" يطمأن على إبراهيم يوسف فى عدن.. ويؤكد: حالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الوفد الطبي المكلف من وزير الصحة اليمنية للاطلاع على صحة مدرب نادي الصقر بتعز الكابتن إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر ونجم غزل المحلة السابق، أن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر ويحظى بالرعاية الطبية الكاملة والاهتمام في مركز عزل حالات كورونا بمستشفى الجمهورية بعدن. وفق وكالة أنباء سبأ.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمنى الدكتور قاسم بحيبح، كلف وكيل الوزارة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، ومدير عام الطوارئ والإسعاف بالوزارة الدكتور منصور الحبيشي، بزيارة مركز عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الجمهورية بعدن، للإطلاع على وضع الكابتن المصرى إبراهيم يوسف.

وناقش الوفد الطبي مع مدير مركز العزل رئيس بعثة اطباء بلا حدود البلجيكي، الدكتور رافييل، حالة الكابتن إبراهيم يوسف الصحية، التي تبين أنها في تحسن مستمر، مقارنه بحالته حينما اسعف إلى المركز قبل أسبوعين، وبذلت جهود حثيثة من الطواقم الطبية لتجاوز ذلك فى مواجهة الوباء.

وأشار وكيل وزارة الصحة عبد الرقيب الحيدري إلى توجيهات الوزير بمضاعفة الاهتمام والرعاية بصحة الكابتن إبراهيم وصحة جميع المرضى، في مركز العزل.

ومن جانبها أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تتابع حالة لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، إبراهيم يوسف، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر.

وأصدرت وزارة الهجرة بيانا رسميا، على لسان السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته.

وأضاف البيان، أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، كما أن الوزارة على تواصل دائم مع السفارة المصرية في الرياض التي يغطي عملها أيضا اليمن، والتي تتابع حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل يومي وتعمل على توفير كل ما يحتاجه.