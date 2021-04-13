شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر : كاسينجو لاعب رائع واللغة والأجواء عائقان أمام تألقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على المستوى الفنى للكونغولى كازادى كاسينجو مهاجم الفريق الساحلى مؤكدا أنه من اللاعبين الجيدين إلا أنه لم ينسجم حتى الآن مع الفريق نظرا لأنه يعلم إمكانياته الفنية جيدا وشاهده قبل التعاقد معه مع فريقه السابق الوداد البيضاوى .

وأضاف ماهر فى تصريحات خاصة أن كاسينجو شارك مع الوداد المغربى أمام الأهلى فى مباراتى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا بالإضافة لإنضمامه المستمر لمعسكرات منتخب بلاده كان أخرها معسكر مارس والذى تخلله أخر مباراتين لكافة المنتخبات الأفريقية فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية ونجح اللاعب فى إحراز هدف لمنتخب بلاده .

وكشف المدير الفنى للمصرى أنه ربما اللغة والطقس يعدان السبب الرئيسى فى عدم تأقلم اللاعب حتى الآن مع الفريق خاصة وأنه انضم من المغرب التى تجيد التحدث باللغة الفرنسية ، بالإضافة للأجواء المصرية التى لم يعتاد عليها اللاعب حتى الآن .

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف من مساء بعد غدا الخميس فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر باستاد برج العرب فى مواجهة صعبة .