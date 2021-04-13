شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: مسابقة الناشئين أقيمت بدون لوائح و4 حالات للخروج من الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد بيومي خبير اللوائح، أن هناك 4 حلول فقط للخروج من أزمة دوري الجمهورية مواليد 99 بعد تساوي الأهلي والزمالك في النقاط، وقال محمد بيومي في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: اتحاد الكرة قرر إقامة المسابقة من دور واحد وكنت هناك لائحة على أساس أن المسابقة من دورين، وبالتالي مع تعديل المسابقة كان يجب تعديل اللائحة، ولكن هذا لم يحدث وأقيمت المسابقة بدون لوائح.

أضاف: اللائحة تحاول تجنب إقامة لقاء فاصل، لا توجد مسابقة بدون لائحة هذا غير موجود، ولكن للأسف بعد تعديل المسابقة لم توضع لائحة، في حالة التعادل في النقاط، يتم اللجوء لفارق الأهداف، وكذلك المواجهات المباشرة، وكان هناك البطاقات الصفراء والحمراء في وقت سابق يتم الاحتكام إليها.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فتح باب التحقيق مع لاعبى فريق الشباب مواليد 99 وإمام عاشور لاعب الفريق الأول بسبب مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999، والتى وجه فيها لاعبو الزمالك وإمام عاشور سبابا إلى النادى الأهلى وبعض الشخصيات الأهلاوية فى مقدمتها حسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق.

وأكدت إدارة نادى الزمالك فى بيان لها تم نشره على الموقع الرسمى أنها ستتخذ قراراتها وفقا للتحقيق الذى سيتم فى هذا الشأن وسيخضع له أمام عاشور ولاعبو فريق 99 بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادى الزمالك، كما سترسل إدارة النادى شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبى الأهلى لتجاوزهم فى حق نادى الزمالك، وتطالب إدارة النادى بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة فى قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.