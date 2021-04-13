شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من الأهلي لسرعة إستعادة على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستعان مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية بـ"جهاز حديث" من أجل المساعدة في علاج بعض اللاعبين ويأتي في مقدمتهم على معلول نجم الفريق.

ويساهم الجهاز الحديث الذي إستعان به الأهلي الفترة الماضية في سرعة إلتئام العضلة الخلفية التى تسببت في غياب على معلول عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

ويعاني على معلول من إصبابة بتمزق في العضلة الخلفية أُصيب به في مباراة بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضي بكأس العالم للأندية.

ومنذ هذا التوقيت واللاعب يغيب عن الملاعب لعدم إلتئام العضلة بل أن الإصابة تجددت بسبب المشاركة في التدريبات دون إكتمال الشفاء وبرنامج التأهيل.

من ناحية أخرى ، يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لمسحة طبية للكشف عن كورونا خلال الساعات المقبلة، للكشف عن فيروس كورونا بعدما جاءت نتيحة المسحة الأولى إيجابية.

وتلقى النادى الأهلى صدمة خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى محمد الشناوى من بعض أعراض فيروس كورونا، لذا غاب عن مران الأمس وخضع لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

ومن المقرر أن يخضع حارس الأهلى لمسحة أخرى خلال الساعات لمقبلة للتأكد من نتيجة المسحة الأولى، وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويغيب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والنصر المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحال تأكد إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا سيغيب الحارس الدولى عن مباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الأحد المقبل فى بطولة الدورى المصرى.