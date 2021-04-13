شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يعدل موعد تدريباته بسبب قمة الأهلي والزمالك ويشدد على النظام الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد كشري المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، عن إجراءه لتعديل على موعد تدريبات الفريق يوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل بالدوري، وقال كشري في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: أحلى أيامي في الحياة العادية وفي كرة القدم في رمضان، أيام مفترجة وكلها خير وبحب أجواء رمضان جداً، ولي تجارب كثيرة مع اللعب في رمضان وأبرزها مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا، اللعب في الصيام صعبة نوعاً ولكن العلاقة مع ربنا تجعل اللاعب يجتهد أكثر.

أضاف: نتدرب بعد الافطار في الانتاج، لكن في يوم مباراة القمة مصر كلها ستشاهدها، وسنتدرب قبل الافطار في هذا اليوم، ولكن العادي سنتدرب في التاسعة والنصف مساءً بعد الإفطار بثلاث ساعات.

واصل: وضعنا نظام غذائي للاعبين قبل رمضان واتفقت عليها مع أخصائي التغذية بالفريق لأن حياتنا بها الكثير من العشوائية، كلها تمثل خطورة على لاعبي الكرة، مثل تناول المياة الغازية، وصالح سليم حذرني منها من قبل، وفترة المنافسات عموما وليس في رمضان فقط يجب أن يكون هناك نظام محدد.

أكمل: لاعيبة الانتاج رجالة وهناك تطور في الأداء، وكنا أقرب للفوز على دجلة، وواجهنا سيراميكا بكل إمكانياته الفنية كنا متقدمين وقريبين من الفوز وأهدرنا الكثير من الفرص، لكن التوفيق لم يحالفنا والفترة المقبلة ستكون أفضل.

واصل كشري مازحاً: المباراة المقبلة عندي ماتش خفيف مع الزمالك بعد مباراة الأهلي يوم 22 أبريل، كل المباريات صعبة بسب المنافسة والدوري صعب جداً.

واختتم: ربنا يكون في عون الحكم المصري الذي سيدير القمة، ولدينا كوادر كبيرة في التحكيم ولكنهم يحتاجون إلى مساندة الجماهير والأندية.