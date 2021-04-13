شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد جمعة يهوى البلاى ستيشن ويحب الأسماك ورونالدو نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد جمعة مهاجم المصرى البورسعيدى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

البلاى ستيشن

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كريستيانو رونالدو