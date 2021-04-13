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بره الملعب.. أحمد جمعة يهوى البلاى ستيشن ويحب الأسماك ورونالدو نجمه المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد جمعة مهاجم المصرى البورسعيدى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

البلاى ستيشن

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

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 ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟  

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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