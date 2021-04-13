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نادي ريال مدريد يعلن عن إصابة نجمه وقائده سيرجيو راموس بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أعلن نادي ريال مدريد، عن إصابة نجمه وقائده المخضرم سيرجيو راموس، بفيروس كورونا، في خبر حزين اليوم، لجماهير النادي الاسباني.

 

ويتوقع أن تمتد فترة غياب راموس الحالي، بعدما بدأ فترة العزل الصحي، ليتوقف عن التدريبات العائد إليها مؤخراً، بعد معاناته من إصابة عضلية، وكان من المنتظر مشاركته في المباريات مجدداً، عقب مواجهة المرتقبة غداً، ضمن مباريات إياب دور الثمانية من .

 

ونجح ريال مدريد، في وضع قدمه في المربع الذهبي، بعد فوزه ذهاباً في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الأسبوع الماضي بنتيجة 3-1، ويكفيه الخسارة بفارق هدف أو التعادل للوصول إلى الدور التالي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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