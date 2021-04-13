شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات لمدينة ميونخ بالالتزام بحضور الجماهير في اليورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حث الاتحاد الألماني لكرة القدم، مدينة ميونخ على إظهار المزيد من الالتزام تجاه عملية استقبال الجماهير في الملاعب خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، والتي تقام في الصيف.



وكتب راينر كوخ، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «من الصعب التواصل، نحن مصرون على استضافة المباريات في مدينة ميونخ وفي الوقت ذاته نقول إنه لن يتم السماح للجماهير بالتواجد في الملاعب إذا ما عرضت البلدان في أوروبا، مثل لندن، نفسها لاستضافة المزيد من المباريات بحضور الجماهير».



ويرغب الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في تواجد الجماهير في الملاعب التي تستضيف البطولة المقامة في 12 مدينة أوروبية في الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو المقبلين.

ومن الممكن أن يتم استبعاد الملاعب التي يوجد بها احتمالية كبيرة لإقامة المباريات بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، من استضافة مباريات البطولة