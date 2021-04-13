شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلى يكشف أسباب الفوز بكاس مصر لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب صابر حسين، مدرب فريق الشباب لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي،عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج بلقب بطولة كأس مصر على حساب نظيره فريق الشمس، لافتًا إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة استحق بعدها الفوز بالكأس.

وأوضح أن مباراة النهائي شهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وأن نادي الشمس كان منافسًا قويًّا للغاية، وهو ما منح المباراة النهائية طابعًا خاصًّا ومنح الفوز باللقب أهمية خاصة.

وأشاد صابر حسين بالتزام اللاعبين الشديد وحالة التركيز التي ظهروا بها، وهو ما انعكس على الأداء في الملعب ومن ثم تحقيق اللقب.

وأضاف أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على الجميع داخل الفريق بسبب الإصابات والغيابات العديدة، التي أثرت بشكل كبير على استعدادات الجهاز الفني للمباريات.

وأشار مدرب الفريق إلى أن «يد ٢٠٠٠» يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الموهبة والطموح، مما يجعلهم قادرين على الفوز بالبطولات والمنافسة من أجل الوجود في حسابات الجهاز الفني للفريق الأول.