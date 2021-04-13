شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف كهربا من المشاركة مع الأهلى أمام النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسود الغموض موقف انضمام محمود كهربا لاعب الاهلى لقائمة الفريق المقرر اختيارها عقب المران الختامى مساء اليوم استعدادا لمواجهة النصر غدا الاربعاء فى دور ال32 لبطولة كاس مصر والتى ستقام فى ملعب برج العرب بالاسكندرية، ولم يظهر بيتسو موسيماني المدير الفني أى بوادر قد تشير الى امكانية اعتماد على جناح الفريق كهربا، في التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الغد على الرغم من الغيابات الكثيرة مثل محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمود متولي وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وجونيور أجايي.

ومن المقرر أن يحسم موسيماني مصير اللاعب بعد مران اليوم الثلاثاء والذي سيعقبه الإعلان عن قائمة العناصر التي سوف تستعد لخوض هذا اللقاء.

كان كهربا قد تلقى عقابًا من إدارة النادي بعد أزمة مع المدير الفني بيتسو موسيماني غاب على إثرها عن المباريات قبل أن يعود مطلع الشهر الجاري.