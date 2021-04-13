شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تقود فريقها للفوز ببرونزية الدوري الألماني في تنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت الفراشة المصرية دينا مشرف مع فريقها لانجشتاد الألماني ببرونزية دوري تنس الطاولة أمس الإثنين.

وأنهت البطلة المصرية مسيرة احترافها مع الفريق الألماني، مشيرة إلى اتجاهها للاحتراف في الدوري الفرنسي، أقوى دوريات العالم في تنس الطاولة.

وقالت دينا مشرف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله أنهيت موسمي في المركز الثالث مع فريق لانجشتاد، وأود أن أشكر كل شخص في الفريق على كل شيء».

وتابعت: «لقد قضيت وقت رائع مع الفريق وتعلمت الكثير منهم، كما أود أن أشكر كل شخص في الفريق على الكلمات الجميلة والهدايا التي تلقيتها عند مغادرة النادي، حقًا سأفتقدكم كثيرًا».

يذكر أن دينا مشرف هي أول لاعبة مصرية تحترف تنس الطاولة، كما أنها استطاعت حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021 المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.