شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز علي لطفي للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة موسيماني المدير الفني على تجهيز علي لطفي حارس المرمى البديل لمواجهة القمة أمام الزمالك، بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي بكورونا خلال الساعات الماضية.

كان محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد أجرى مسحة طبية جديدة للتأكد من إصابته بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت المسحة الأولى إصابته بالفيروس، ما يعني حرمانه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الارتباك داخل الجهاز الفني، بعد إصابة الحارس المتميز بكورونا في ظل فارق المستوى الكبير بينه وعلي لطفي ومصطفى شوبير.