شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للنصر لمواجهة الأهلى فى كاس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق النصر الذى يقودة سيد عيد، المدير الفنى للفريق مواجهة صعبة أمام الأهلى غدا الأربعاء فى دور الـ32 لكاس مصر، ويدرك المدير الفنى صعوبة اللقاء لكونه أمام حامل اللقب والذى يضم كوكبة من النجوم سواء اللاعبين الأساسيين أو البدلاء.

وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساء على ملعب برج العرب وينتظر أن يخوض النصر المباراة بتشكيل مكون من :في حراسة المرمى: أحمد جمال و خط الدفاع: أحمد سعيد أوكا وحسن حسين مرادو وأسامه الليبي وريمون مانجا.

وفي خط الوسط: أحمد خليل كالوشا وأدهم حامد ومحمد عبدالناصر أوشا وأحمد حسين وفي الهجوم: بابا إبراهيم وأحمد الصعيدي.

وأكد سيد عيد، أن لاعبيه سيقدمون أداءً قويا أمام الفرق الكبيرة، مشيرا إلى أن فريق النصر سيخوض اللقاء بهدف تقديم أداءً جيدا للمتعة، وإظهار النادي بصورة مشرفة.

وأوضح سيد عيد أن فريق النصر يفتقد أكثر من لاعب، نظر لإصابتهم في الجولات الماضية بدوري القسم الثاني، مشيرا إلى أن لاعبيه سيبذلون مجهودا كبيرا، من أجل تحقيق الهدف من مواجهة الأهلي

وفي آخر مباراة للنصر في دوري القسم الثاني، تعادل فريق مع نظيره القناة بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصر، ضمن مباريات الجولة 21 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية، وسجل هدف الفريق أحمد كالوشا، بينما هدف القناة مروان حمدي.