شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جديد على رادار ليفربول لتعويض غياب محمد صلاح المحتمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد محمد صلاح أهم أعمدة فريق ليفربول الإنجليزي، فقد أصبح أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية منذ رحيله من روما وتعاونه مع يورجن كلوب.

ولا يقتصر الأمر على امتلاك الفرعون المصري مواهب خاصة، ولكن ملفه الشخصي ذو قيمة عالية ويميل إلى كونه نادرًا جدًا مقارنة بشاب يبلغ من العمر 28 عام فقط.

إذ أن صلاح قادرًا على مزج الأهداف والتمريرات الحاسمة بسرعة كبيرة، كما يفضل أحيانًا استخدام القدم اليسرى، بالإضافة إلى أنه نادرًا ما يعاني من الإصابات.

وسيكون من الصعب استبدال محمد صلاح بلاعب اخر، في حالة مغادرته ليفربول بعد انتهاء عقده، المقرر له عام 2023، إذا أراد كلوب الاحتفاظ بتهديده دائمًا لمرمى الخصم، ولكن المثير للاهتمام أن كلوب يضع على راداره لاعب أخر لتعويض غياب صلاح المحتمل، بحسب ما نشرته صحيفة «ليفربول إيكو».

ومن المقرر أن يستضيف ليدز يونايتد فريق الريدز يوم الأثنين القادم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بحضور نجم الفريق رافينيا دياز، الذي ترك انطباعًا جيدًا في البريميرليج منذ انتقاله من رين الفرنسي الصيف الماضي.

ولا يزال صاحب الـ24 عام، ليس لديه تاريخ بحجم محمد صلاح، ولكن الملفت للنظر أنه يضع أقدامه في مربعات مماثلة للنجم الدولي.

فقد سجل لاعب البرازيل خلال العام الماضي 6 أهداف في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

ويحتل رافينيا حاليًا المرتبة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من حيث إجمالي التمريرات الرئيسية بعد كل من: برونو فرنانديز، وماسون ماونت، وجاك غريليش، وكيفين دي بروين، وبيدرو نيتو.

كما أنه يحتل المركز الـ13 في الجدول من حيث إجمالي التسديدات، مما يشير إلى أنه يمثل خطرًا ذي شقين داخل الملعب.

وسيكون لاعب يونايتد خصمًا للريدز في لقاء يوم الأثنين المقبل، بينما يامل كلوب في الحصول على أداء قوي من المدافعين في ذلك اليوم، سيكون جزء من تركيزه منصبًا على أداء رافينيا، إذ استمر في إظهار مستواه المثير للإعجاب وصفاته الخاصة التي تشبه صلاح، فقد يصطف إلى جانب الفرعون المصري الفترة المقبلة.